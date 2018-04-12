ГИБДД показала обновленные билеты для сдачи на права

Экзаменационные билеты для будущих водителей в части вопросов, касающихся медицинской темы, скорректированы, новые вопросы опубликованы на сайте ГИБДД, сообщили в пресс-центре МВД.

Обновленные экзаменационные билеты опубликованы на сайте ГИБДД.

Отмечается, что корректировку комплекта задач провели после «рассмотрения ряда обращений профессионального сообщества, считающих, что вопросы содержат не вполне корректную информацию в части оказания первой помощи», передает ТАСС.

«В целях подготовки объективного экзаменационного материала для сдачи в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции было запрошено мнение одного из головных учреждений в области оказания первой помощи – Федерального медико-биологического агентства России – о достоверности уточненной редакции вопросов и ответов», – заявили в пресс-службе, добавив, что «по результатам экспертизы представленные сведения были признаны корректно составленными».

Представитель МВД отметил, что обновлено 15 вопросов, касающихся оказания первой помощи пострадавшим. В частности, речь идет о внесении изменений в вопросы о том, как извлечь инородное тело из дыхательных путей, когда нужно извлекать пострадавшего из салона машины, как правильно располагать руки при сердечно-легочной реанимации, какую помощь оказывать при признаках термического ожога.

Напомним, в январе сообщалось, что ГИБДД рассматривает предложение Союза автошкол, согласно которому водители, срок действия удостоверений которых подошел к концу, могут столкнуться с необходимостью сдавать экзамен на знание ПДД при замене документа. Позднее в МВД заявили, что не планируют вводить теоретический экзамен после истечения срока прав.