Порошенко предложил Мэй помощь по «делу Скрипаля»

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили усиление санкций против России.

Так, Мэй осудила «российскую агрессию» на Донбассе и в Крыму. Порошенко поблагодарил британского премьера «за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма», следует из сообщения официального интернет-представительства украинского лидера.

Кроме того, Порошенко выразил солидарность с британской позицией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании.

Также политики обсудили вопрос усиления санкций в ответ на «агрессивные действия России».

Отмечается, что президент Украины пригласил Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, во вторник стало известно, что законопроект о санкциях США в отношении России по делу Скрипаля, представленный членом Палаты представителей от демократов Хоакином Кастро и его коллегой-республиканцем Майком Тернером, дополнили главой о «госдолге России».

Законопроект предполагает полный запрет для американских граждан заключать сделки и осуществлять иные операции с компаниями, связанными с государственным долгом России. Среди таких организаций были названы Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие финучреждения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему американский минфин был испуган усилением антироссийских санкций.

Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что британские власти раскручивают дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко по одному сценарию – за вбросом обвинений следуют требования антироссийских санкций.