Собственик Ми-8 рассказал подробности последнего полета

Полет вертолета Ми-8, разбившегося в Хабаровске, был вторым учебным взлетом, сообщили в авиакомпании «Восток».

«В 11.000 (4.00 мск) взлетел (вертолет) – это они второй взлет сделали. Я думаю, минут семь, они же выполняли с посадками тренировку, минут семь. По кругам посадочной площадки полет выполнялся», – сказал заместитель гендиректора авиакомпании «Восток» Алексей Федоренко.

В данный момент на месте ЧП работают следователи, передает ТАСС.

Найденные черные ящики передадут в МАК, так как «инцидент связан с человеческими жертвами», заявила помощник руководителя Дальневосточного управления Росавиации Елена Павлова.

«Информация о проводимых проверках в отношении предприятия «Восток» является конфиденциальной. Ее может раскрыть только сама авиакомпания», – уточнила она.

В авиакомпании «Восток» заявили, что упавший вертолет «был не новым, но перед полетом его проверяли», «он был технически исправен», передает РИА «Новости».

Уточняется, что в компании началась внутренняя проверка, конкретная версия крушения машины пока не установлена.

В правительстве Хабаровского края сообщили, что обломки Ми-8 разбросаны на пустыре в радиусе 2 километров, вдали от построек промзоны. Место происшествия оцеплено.

В среду в Хабаровске в связи с инцидентом прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством замглавы края Анатолия Литвинчука.

Известно, что мэрия Хабаровска выплатит материальную помощь семьям погибших. Также им будет оказана психологическая помощь.

Отмечается, что опознание тел погибших должно завершиться в среду. Между тем их имена уже названы.

Напомним, в результате падения вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске погибли шесть человек. В городе введен режим ЧС.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 по 1 млн рублей.