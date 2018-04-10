Глава Московской биржи назвал ожидаемым обвал рынка

Обвал в рамках торгов в понедельник не был неожиданностью для Московской биржи, движение было сильным, но не катастрофичным, заявил глава биржи Александр Афанасьев.

«Биржа ее (ситуацию с обвалом рынка акций), безусловно, ожидала с точки зрения параметров риск-менеджмента, потому что объявление об этом событии – о санкциях – произошло пятницу. И в пятницу рынок отреагировал достаточно вяло, но мы к этому приготовились, естественно», – заявил Афанасьев, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в понедельник снижение индексов до 15% не доходило. «Чуть-чуть пробивало в каких-то моментах 10%, но возвращалось обратно, закончилось на минус 8,34%. Движение рынка на 8% – это серьезное очень движение, но не катастрофа», – отметил он.

Афанасьев также отметил, что Московская биржа планирует в третьем квартале текущего года запустить торги иностранными акциями.

«Мы хотим обеспечить российским участникам рынка и инвесторам, в том числе как одну из альтернатив, возможность, коль скоро она разрешена законодательством, торговать глобальными продуктами, используя привычный механизм Московской биржи», – сказал он.

По его словам, биржу интересуют не только иностранные акции, потому что существует еще ряд продуктов, которые по определению ликвидней на других рынках.

«Планируется (запустить торги – ред.) в третьем квартале, это все события этого года. Начнем с наиболее ликвидных бумаг, скорее это будут наиболее ликвидные акции глобального рынка. Наверное, для этого мы продлим вечернюю торговую сессию», – сказал он.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар и 78 рублей за евро.