Афганский спецназ заподозрили в поставках талибам американского спецоборудования

Афганский спецназ после задания против движения «Талибан» не смог вернуть американским военным 49 приборов ночного видения, стоимость каждого из которых оценивается в 3 тыс. долларов; источники в Пентагоне полагают, что произведенное в США оборудование попало в руки боевиков, сообщает New York Times.

По предположению источников, талибы покупают американское оборудование на черном рынке. При этом источники не исключили, что оказавшаяся у талибов техника позднее попадает к боевикам террористических группировок и используется в зонах конфликтов вне Афганистана, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что приборы ночного видения стали поставляться в Афганистан с 2016 года, причем американское командование долгое время ограничивало доступ к высокотехнологичному оборудованию, предоставляя его только афганским спецподразделениям, из опасений, что из-за коррупции в рядах афганской силовиков оборудование окажется у боевиков.

Напомним, 6 марта Госдеп не исключил прямых переговоров США с талибами.

Ранее командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявлял, что движение «Талибан» не садится за стол переговоров с афганским правительством, так как уверено в своей победе.