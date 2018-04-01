В ночь на воскресенье львовские радикалы подожгли польский автобус, также машина была обклеена красно-черными листовками, сообщил депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич.

Поджог автобуса был совершен около 2.00 1 апреля в районе Стрыйского автовокзала Львова.

«Неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками. Пожар потушен», – написал Зинкевич в своем Facebook.

По его словам, такие действия создают «ухудшение украинско-польских отношений».

Отметим, что украинские радикалы очень часто проводят антипольские акции во Львове. Так, 5 марта в этом городе прошло антипольское факельное шествие.