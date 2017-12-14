Карпов объяснил призыв Каспарова бойкотировать ЧМ-2018

Депутат Госдумы Анатолий Карпов прокомментировал призыв Гарри Каспарова поддержать бойкот ЧМ-2018 в России.

«Такие спонтанные решения достаточно характерны для Гарри Кимовича. Он сейчас проживает в США и «работает с той стороны», – передает НСН слова Карпова.

Напомним, ранее бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал иностранных политиков к бойкоту ЧМ-2018 в России.