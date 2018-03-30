Оператор скорой предложила больному выбрать между врачом и ритуальщиком

В Твери пациент с приступом ждал врачей скорой помощи пять часов. В ходе телефонного разговора оператор предложила ему решить, кто больше нужен – ритуальщики или врачи, пишут СМИ.

Житель Твери позвонил в скорую с жалобами на высокое давление, сообщает telegram-канал Mash.

Источник приводит отрывок диалога пациента и оператора.

«Вместо скорой помощи я должен вызвать ритуальные услуги?», – возмущенно спрашивает пациент. Он добавил, что ждет медиков уже пять часов.

«Это ваше решение, мужчина, я не консультирую. Вы со мной разговариваете уже более 9 минут, я что-то не вижу, что вам плохо, если вы пререкаетесь. Когда человеку настолько плохо, он не будет пререкаться, у вас давление будет расти. скорая вызов приняла, подъедет», – ответила оператор.