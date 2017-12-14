Выжившие в пожаре в ТРК «Зимняя вишня» ищут своих спасителей

МЧС спасли более 700 человек из ТРК «Зимняя вишня» во время пожара, но многих пострадавших эвакуировали сами кемеровчане: были спасены дети и инвалиды-колясочники. Выжившие ищут тех, кто подарил им вторую жизнь.

Кемеровчане, пережившие пожар в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта, рассказывают о тех, кто спас им жизнь, снял куртку или растянул одеяло, спасая выпрыгивающих из окон людей.

«В результате принятых мер более 700 человек были выведены из здания, с применением пожарных автолестниц, коленчатых автоподъемников, специальных пожарных средств и оборудования были спасены более 20 человек», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в МЧС.

За сухой статистикой – десятки историй о тех кемеровчанах, кто не поддался панике и смог помочь слабым. Именно их благодарит спасенный Сергей Красиков: он был одним из эвакуированных инвалидов-колясочников. Вместе со знакомыми парень праздновал в боулинге в ТЦ день рождения. По его словам, о пожаре компания узнала от женщины, забежавшей в боулинг-центр, сообщает ТАСС.

«Я очень благодарен друзьям и посетителям, которые нас вытащили. Я планировал отметить в «Зимней вишне» день рождения с компанией, нас было пять на колясках и четыре парня, которые нам помогали. Когда начался пожар, мы играли в боулинг. Меня выкатил друг Максим, потом человека три на руках спустили меня до первого этажа. Друг вернулся еще за одним, в итоге всех спустили», – рассказал Красиков.

Местная жительница Елена Тищенко пришла в «Зимнюю вишню» с трехлетней дочерью на детский день рождения. Во время пожара она быстро смогла эвакуироваться с дочерью, но ребенка одеть не успела. Находившиеся рядом с ней школьницы сняли куртки, чтобы ребенок не замерз. Тищенко поблагодарила их в соцсетях и заявила, что готова вернуть куртки, пишет «Газета Кемерова».

Павел Гришаев во время пожара был на четвертом этаже в фитнес-клубе с отцом и другом. По его словам, жизнь его и еще 11 человек спас электрик, спустив их на первый этаж к эвакуационному выходу. Он ищет его, чтобы сказать слова благодарности.

Одним из многих спасителей стал Константин Полянский. Мужчина смог быстро эвакуироваться и оказывал помощь пострадавшим.

«Мы спустились на подземную парковку, к машине. Там уже был дым – тоже из вентиляции. Выехали на улицу, встали в пробку на выезде. Водители других машин вышли, собрались у здания. В окнах горящей «Зимней вишни» находились люди – двое мужчин».

Он и еще несколько человек держали спальное одеяло, чтобы пострадавшие могли спрыгнуть с четвертого этажа.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о героях, спасавших жизни при пожаре в Кемерово.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС, пропавших без вести нет, хотя ранее в СК сообщали, что таковых 67 человек. В четверг стало известно, что трое из 67 пропавших без вести нашлись.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур. Акции памяти по погибшим в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово прошли в большинстве регионов страны. К стихийно созданным мемориалам россияне массово несли игрушки, цветы и свечи.