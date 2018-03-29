Россия собралась поставлять газ в страну Персидского залива

Первый зампред палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Али Абдулла Аль-Аради заявил, что королевство обсуждает с Россией возможность поставки российского газа.

«Нынешний визит в Россию имеет целью укрепление парламентских отношений между Государственной думой и парламентом Королевства Бахрейн, а также активизацию работы «группы дружбы», – цитирует РИА «Новости» Аль-Аради.

По словам посла Бахрейна Ахмеда Аль-Саати, сейчас обсуждается возможность реализации проекта по поставке российского газа в королевство.

Также он добавил, что ведется проработка совместного с Россией проекта создания в королевстве зернового хаба.