Разоблачен новый циничный розыгрыш на тему трагедии в Кемерово

Разоблачен очередной пранк Евгения Вольнова, объявленного в международный розыск после распространения ложных сообщений о количестве погибших в Кемерово.

Пранкера разоблачил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Журналист решил проверить объявление о выдаче награды в 12 млн рублей за «голову» Вольнова, распространенное от имени мужчины, у которого в «Зимней вишне» якобы погибли мать, жена и сын. Корреспондент позвонил по номеру, указанному в объявлении.

«Меня зовут Андрей. Я не хочу называть свою фамилию, вы же понимаете, что мое обращение очень деликатное. Правоохранительные органы могут расценить не так. Но звонков очень много, причем денег никто не просит, пока все помогают бесплатно», – сообщил человек на другом конце провода.

Журналист «пробил» номер телефона и благодаря этому вычислил пранкера, который ранее разыгрывал московскую столовую Daily Food, а также оставлял объявления о наборе персонала в несуществующие организации: ресторан «Пьяный Аллах» и магазин нижнего белья «Модный Аллах». Кроме того, корреспондент нашел связь этого номера с Вольновым.

«На двух специализированных сайтах по грузоперевозкам к нему привязан не кто иной, как Женя Вольнов. На этих порталах он числится контактным лицом, через которого в начале марта из Авдеевки в Ростов были перегнаны как минимум два рефрижератора с овощами», – пишет автор статьи.

Также номер телефона Вольнова встречался в объявлениях из соцсетей о трагедии в Кемерово. «Продам фотографии сгоревших людей в Кемерово! Взрослые – по 1500 рублей за штуку, дети – за 2000. По промокоду «угар» – скидка 500 рублей. Спрашивайте Шамиля», – говорится в одном из объявлений.

В итоге журналист еще раз позвонил пранкеру и предложил привезти якобы пойманного Вольнова «в Москву, к магазину «Модный Аллах». «Выдав матерную тираду, пранкер швырнул трубку», – написал Коц.

Пранкера Вольнова объявили в международный розыск в среду.

В соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии в Кемерово появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.

Во вторник жители Кемерово устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел. Инициативная группа вернулась на митинг и подтвердила, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.

Позже выяснилось, что информацию о сотнях жертв распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.