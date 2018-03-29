В Кузбассе загорелся автобус с детской командой по волейболу

Частный автобус, перевозивший детскую волейбольную команду из Ханты-Мансийска, загорелся на трассе в Кемеровской области, сообщил источник в экстренных службах региона.

Возгорание произошло в моторном отсеке. Огонь ликвидировали собственными силами, передает ТАСС.

В автобусе, направлявшемся из Ханты-Мансийска, были 11 детей – членов волейбольной команды, а также двое взрослых. Пострадавших нет.

К месту ЧП выехал другой автобус, который забрал детей и взрослых и продолжил путь до места назначения.

Известно, что загоревшийся автобус принадлежал частной компании, он следовал из Кемерово в Новосибирск.