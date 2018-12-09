Озвучены первые результаты парламентских выборов в Армении

ЦИК Армении обнародовал данные дистанционного голосования на парламентских выборах, блок и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна лидирует.

Глав ЦИК страны Тигран Мукучян пояснил, что дистанционно проголосовали 504 человека. Из них 393 человека отдали голоса за «Блок «Мой шаг», передает ТАСС.

Дистанционно голосовать могли командированные за границу госслужащие, в том числе сотрудники диппредставительств Армении.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в воскресенье.