Главу федерации футбола Афганистана отстранили из-за обвинений в домогательствах

Власти Афганистана отстранили главу национальной федерации футбола и еще пятерых чиновников после обвинений в сексуальном насилии в отношении спортсменок.

Представитель генерального прокурора Джамшед Расули сообщил, что отстранение футбольных чиновников должно обеспечить прозрачность расследования выдвинутых против них обвинений в домогательствах, передает АР.

Ранее британская Guardian провела расследование, в ходе которого выяснилось, что футболистки женской сборной подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны высокопоставленных лиц из федерации футбола. Инциденты якобы происходили в штаб-квартире федерации в Кабуле и в тренировочном лагере в Иордании в феврале 2017 года.

Издание также приводило слова бывшей главы футбольной федерации Халиды Попал, которая была вынуждена покинуть страну в 2016 году. Она рассказала, что ее собственное расследование также выявило факты физического и сексуального насилия.

В четверг стало известно, что Федерация спортивной гимнастики США, вокруг которой разгорелся скандал в связи с домогательствами экс-врача женской сборной США Ларри Нассара к несовершеннолетним спортсменкам, подала заявление о своем банкротстве.

В августе полиция Финляндии начала расследовать обвинение в домогательствах, выдвинутое местной спортсменкой против российских атлетов.