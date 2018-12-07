Песков назвал итоги встречи с Мадуро

Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Целый набор вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, обсуждался. Безусловно, скажем так, в той или иной степени поддержка Венесуэле со стороны России будет оказываться и дальше», – цитирует Пескова РИА «Новости».

У него уточнили, идет ли речь о финансовой поддержке. Песков ответил, что ему «нечего добавить к сказанному».

В четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал, что Москва и Каракас договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 млрд долларов, а также о поставках 600 тыс. тонн зерна.

Мадуро прибыл в Москву с визитом во вторник. Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса рассказывал о повестке встречи.