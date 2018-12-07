«Неогнемет» Маска против зомби запретили ввозить в Россию

Один из разработанных компанией Илона Маска The Boring Company огнеметов против «зомби-апокалипсиса» запретили ввозить в Россию, сообщила видеоблогер Елизавета Неред (Лиззка).

По ее словам, год назад она была в Тайланде и «пьяная купила огнемет», но посылку из США российские таможенники сочли подозрительной, пишет «Фонтанка».

Boring Company сообщила, что огнемет невозможно доставить в Россию. Компания предложила вернуть деньги или переслать товар на другой адрес в США.