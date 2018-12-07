Сокуров госпитализирован

Александр Сокуров, подтвердивший проверку правоохранителями его некоммерческого фонда, госпитализирован, сообщила помощница режиссера Маргарита Афонина.

Она заверила «Комсомольскую правду», что госпитализация 67-летнего режиссера не имеет отношения к обыскам.

По словам композитора Андрея Сигле, Сокурову провели «плановую операцию на ноге». Сигле пояснил, что у Сокурова «с рождения проблемы с ногой». Из-за того, что в последнее время «начались серьезные боли», режиссер согласился на операцию.

Сигле сообщил, что сейчас у Сокурова «все хорошо», выписать режиссера должны к концу недели.

Напомним, Сокуров подтвердил, что на протяжении нескольких месяцев идет проверка его некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации».