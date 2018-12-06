Медведев рассказал о впечатлениях от сериала про взяточников

Премьер-министр Дмитрий Медведев посмотрел несколько эпизодов сериала про взяточников «Домашний арест» и признался, что некоторые продемонстрированные типажи узнаваемы.

«Сериалы я, конечно, очень редко смотрю, но если вы имеет в виду так называемый «Домашний арест», то я действительно пару серий этого сериала посмотрел. Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы. Что-то реалистично... Если вы на кого-то намекаете – то вряд ли, но узнаваемые как типажи – точно. И некоторые вещи просто смешные», – рассказал премьер, передает РИА «Новости».

Медведев добавил, что «Домашний арест» – актуальный и интересный сериал, и отметил, что всем нужно ознакомиться с «такими источниками культуры».

«Домашний арест» – комедийный сериал, высмеивающий чиновников-коррупционеров. Сюжет начинается с того, что мэр небольшого города попадается на взятке, и ему в качестве меры пресечения избирают домашний арест. В результате глава города попадает в свою старую коммунальную квартиру.

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