Трамп снарядил кортеж для поездки длиной 230 метров

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья снарядили кортеж из лимузина и восьми сопровождающих авто, чтобы проехать около 230 метров и поприветствовать Джорджа Буша-младшего.

Прибывших в Вашингтон на траурные мероприятия Буша-младшего вместе с членами его семьи разместили в гостевой резиденции Блэр-хаус напротив Белого дома. Пройти это расстояние можно всего за три минуты. Однако Трамп предпочел другой способ передвижения, для чего пришлось перекрывать улицу, вызывать сотрудников секретной службы и готовить президентский лимузин.

«Президенты, включая последнего (Барака Обаму), прежде прогуливались (до Блэр-хауса)», – заявил Washington Post Эдвард Прайс, который был пресс-секретарём Совета нацбезопасности при Обаме.

Семья Буш прибыла в Вашингтон на церемонию прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, который умер в ночь на 1 декабря.