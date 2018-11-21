РПЦ назвала тайный мотив действий патриарха Варфоломея по Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей своими действиями по созданию автокефальной церкви на Украине мстит патриарху Кириллу за провал Критского собора в 2016 году, одновременно выполняя оплаченный заказ США, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Действия патриарха Варфоломея уже рассекают на части тело православной церкви. Причем он делает это сознательно. Патриарх Варфоломей был предупрежден о том, что будут такие последствия, но он продолжает свою линию, выполняя политический заказ, который поступил к нему из Соединенных Штатов Америки», – передает слова митрополита Илариона РИА «Новости».

Он заявил, что Вашингтон даже не скрывает того, что является главным заказчиком, который «был оплачен денежными купюрами».

Целью заказа он называет «разрушение единства православной церкви». По его словам, патриарх Варфоломей в первую очередь желает «разрушить Русскую православную церковь, максимально ослабить ее».

«Тем самым он хочет отомстить патриарху Кириллу за провал Критского собора, поскольку считает, что он якобы «подговорил» те православные церкви, которые отказались участвовать в соборе. Хотя, напомню, сначала об отказе от участия заявила Болгарская церковь, потом Антиохийская, потом Грузинская, каждая из них принимала решение независимо одна от другой, и у всех этих церквей были свои причины для такого решения», – заметил архиерей.

По его словам, РПЦ последней отказалась от участия в соборе, мотивировав это тем, что решения на всеправославном соборе должны приниматься консенсусом, то есть при участии всех поместных церквей.

«Если хотя бы одна церковь не участвует, значит, консенсуса нет. Когда три церкви объявили о том, что не приедут на Критский собор, кроме того, Сербская церковь заявила о необходимости перенесения времени его проведения, но впоследствии переменила решение, мы были вынуждены отказаться», – заявил митрополит Иларион.

По его мнению, кто-то внушил патриарху Варфоломею, что это было организовано патриархом Кириллом.

Митрополит добавил, что «по-человечески это очень непорядочно», а «по-христиански – просто возмутительно». Он выразил сожаление в связи с «духовным падением» иерарха.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о срыве Всеправославного собора на Крите.

Ранее в среду РПЦ заявила о зависимости «новой украинской церкви» от Константинополя.