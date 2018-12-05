Депутат: Добровольчество сейчас развивается интенсивнее любых других сфер

«За этот год в России кратно выросло количество волонтеров», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, комментируя отмечающийся 5 декабря в России и в мире День добровольца.

«Это объясняется не только политической поддержкой на уровне объявления 2018 года «Годом Добровольца», но и законом, который мы недавно приняли. Напомню, что он узаконил статус добровольческих организаций и дал возможность защиты волонтеров через гражданско-правовой договор», – пояснил депутат.

По его словам, государство должно поддерживать добровольцев через различные стимулы, включая их подготовку, страхование деятельности, покупку одежды и компенсацию их расходов на проезд и проживание.

«Сейчас добровольчество развивается во всех смыслах интенсивнее, чем любая другая социально-ориентированная отрасль, включая профильные НКО, спортивные объединения и так далее. И на мой взгляд, волонтерство, оно же добровольчество, сейчас становится популярным среди россиян всех возрастов и социальных статусов», – резюмировал Гаврилов.

Ранее председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал газете ВЗГЛЯД, что у людей, проживающих в нашей стране, а также у представителей современного поколения, меняются приоритеты – если в 2010-х годах в тренде была гражданская активность, то в этом году, трендом стало волонтерство.

Напомним, что 5 декабря отмечается Международный и общероссийский день волонтера. Кроме того, 2018-ый год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера). Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник после завершения деловой программы Международного форума добровольцев, который проводится со 2 по 5 декабря, прошло торжественное награждение лауреатов конкурса «Доброволец России 2018».