Эксперт: Волонтерское движение в России становится модным

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев считает, что у людей, проживающих в нашей стране, а также у представителей современного поколения, меняются приоритеты – если в 2010-х годах в тренде была гражданская активность, то в этом году, трендом стало волонтерство.

«Добровольчество становится естественной частью жизни россиянина, его привычкой, и формирует его культуру. Люди стали больше одобрять волонтерскую деятельность, по последним данным, 88% россиян считают, что волонтеры решают проблемы, существующие в нашей стране», – пояснил собеседник.

Метелев также отметил, что люди стали больше рассказывать друг другу о волонтерстве, и каждый второй вовлек в добровольческую деятельность своего друга или родственника.

По его мнению, это указывает на то, что в обществе сменилось «внутреннее предубеждение» относительно позитивной гражданской активности. «Люди хотят этим заниматься, считают это правильным, нужным, возможно, даже где-то модным занятием, и видят в волонтерской деятельности потенциал для своего личного развития», – заключил Метелев.

Напомним, что 5 декабря отмечается Международный и общероссийский день волонтера. Кроме того, 2018-ый год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера). Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник после завершения деловой программы Международного форума добровольцев, который проводится со 2 по 5 декабря, прошло торжественное награждение лауреатов конкурса «Доброволец России 2018».