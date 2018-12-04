Украина объявила в розыск россиян, причастных к аресту моряков-нарушителей

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск восьмерых граждан России, причастных к аресту украинских моряков в Керченском проливе.

«По результатам проведенных следственных действий сообщено о розыске восьми лиц. В настоящее время получено постановление суда о задержании указанных подозреваемых с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает «Коммерсант».

В розыск объявлены глава управления ФСБ Республики Крым и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, замруководителя погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Роашкин и другие пять офицеров, включая командиров кораблей, задержавших корабли ВСУ.

Киевские власти в скором времени планируют предъявить обвинения 10 военнослужащим Черноморского флота, погранслужбы, ВКС и ПВО России.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и были задержаны. 3 декабря задержанным украинским военным было предъявлено обвинение.