В США выявили вероятного переносчика вируса Эбола

Предполагаемого переносчика вируса Эбола (БВВЭ), который подвергся риску заражения в Демократической Республике Конго (ДРК), изолировали на территории американского медицинского центра при Университете штата Небраска, сообщил телеканал NBC.

По сведениям телеканала, предполагаемый переносчик – мужчина, передает ТАСС.

На данный момент симптомов БВВЭ у него нет, однако его будут содержать в условиях изоляции от пациентов центра «до двух недель».

Из заявления медучреждения следует, что речь идет о лице, «оказывавшем медицинскую помощь» в ДРК, его личность не разглашается.

Представители медицинского центра, расположенного в городе Омаха (штат Небраска), уточнили, что указанное лицо было доставлено в США из ДРК самолетом.

В заявлении отмечается, что в 2014 году в центре оказывали медицинскую помощь трем лицам, зараженным БВВЭ. В 2015 году в учреждении вели наблюдение за состоянием еще нескольких человек, которые подверглись риску заражения, однако в конечном счете БВВЭ у них не диагностировали.

Напомним, к середине ноября в Демократической Республике Конго от лихорадки Эбола умерли более 200 человек.

Отметим, в декабре 2016 года российская вакцина от Эболы успешно прошла клинические испытания.