В Кремле заявили о цейтноте в переговорах России и Армении по газу

Переговоры России и Армении по газу продолжаются в цейтноте, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Они продолжаются в цейтноте, осуществляются там контакты с Газпромом армянских коллег. Новой информации пока нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян после встречи с президентом России Владимиром Путиным выражал надежду на то, что Еревану и Москве удастся принять окончательное решение о снижении цены на российский газ.

В сентябре Путин и Пашинян уже обсуждали поставки газа.

Ранее Газпром выработал схему развития газовой отрасли Армении до 2030 года.