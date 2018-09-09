Путин и Пашинян обсудили цены на газ для Армении

Глава российского государства Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в Москве поставки газа.

Пашинян признал, что «фактически из России в Армению газ поступает по довольно низкой цене». Однако, по его словам, «потребители получают этот газ по двойной цене».

Он сообщил, что договорился с Путиным разобраться в ценообразовании и сделать «механизм более эффективным», а условия – «более выгодными», передает ТАСС.

Пашинян рассказал, что газ у Газпрома покупает дочерняя компания «Газпром Армения», устанавливающая тарифы в Армении.

Пашинян прежде говорил, что Россия продает Армении газ по низким ценам, но «потребитель этого не чувствует». Путин же указывал, что Газпром поставляет республике газ по одному из самых низких тарифов в мире (150 долларов за 1 тыс. кубометров).