Выбран новый глава «Русала»

Новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома, он вступит в должность с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.

61-летний французский экономист Жан-Пьер Тома последние месяцы занимал пост независимого неисполнительного директора компании, передает ТАСС.

В среду компания объявила об отставке Маттиаса Варнига с поста председателя совета директоров. Его отставка является одним из условий снятия с компании американских санкций. В западной прессе Варнига называют «немецким другом» президента России Владимира Путина.