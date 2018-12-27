Второй блок ТЭС в Симферополе выведен на номинальную мощность, и теперь оба блока подают электроэнергию в сеть, второй блок ТЭС в Севастополе в четверг ночью начал подавать энергию в сеть, его выход на номинальную мощность запланирован на ближайшие дни, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Сегодня второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность. Таким образом, оба блока электростанции работают на полную мощность и подают энергию в сеть, совокупно - 480 МВт. Второй блок Севастопольской ТЭС сегодня ночью также начал подавать энергию в сеть, его выход на номинальную мощность планируется в ближайшие дни», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе госкорпорации.

Ранее правительство России поручило ввести в эксплуатацию Симферопольскую и Севастополькую ТЭС в Крыму в середине 2018 года. В распоряжении кабмина указывается, что в качестве основного оборудования на электростанциях необходимо использовать парогазовые установки мощностью 235 МВт. Единственные установки, которые подходят под это описание, – поставленные «Технопромэкспортом» в Крым турбины Siemens, которые стали предметом судебного разбирательства между компаниями.