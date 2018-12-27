Приставы назвали число невыездных россиян в праздники

Перед новогодними праздниками в числе невыездных должников оказались почти 3 млн россиян, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«По состоянию на 1 декабря действовало около 3 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации», – цитирует ТАСС представителя ФССП.

Это значительно больше, чем в прошлом году: тогда в невыездных числились 1,7 млн человек.

Почти треть (29%) невыездных – должники по кредитам. Еще у 19% – долги по алиментным обязательствам. Задолжали за услуги ЖКХ еще 10%.

«Всего за 11 месяцев этого года на исполнении в погранслужбе ФСБ России находилось порядка 7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников», – сообщили в ведомстве.

В ФССП советуют заранее узнать о наличии долгов, чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу России.

По данным опроса исследовательского холдинга «Ромир», только 1% россиян планирует выбраться в туристическую поездку (1%) на новогодние праздники.