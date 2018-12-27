Украина заявила о получении от НАТО современных средств связи

Североатлантический альянс поставил Киеву современные средства связи, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

«Мы получили современные средства связи от стран НАТО, в том числе благодаря военному положению. Это так называемые защищенные средства связи, которых нам не хватает», – сказал Грымчак, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Zik».

В то же время он не стал уточнять, что именно было получено, в каком количестве и за какой период.

В середине декабря СМИ сообщали, что НАТО пообещало до конца года поставить Киеву высокотехнологичное, защищенное коммуникационное оборудование в ответ на «агрессию России» против Украины.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения в стране, которое было введено после того, как 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива.