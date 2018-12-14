НАТО даст Украине современные средства связи в ответ на «агрессию» России

НАТО пообещало до конца года поставить Киеву высокотехнологичное, защищенное коммуникационное оборудование в ответ на агрессию России» против Украины, пишет The Washington Times.

«Мы также выступаем в поддержку того, чтобы Украина улучшила свои военно-морские возможности», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает RT со ссылкой на The Washington Times.

Это обещание стало «первым ощутимым военным ответом Европы на задержание Россией украинских кораблей в Керченском проливе после того, как администрация президента США Дональда Трампа настояла на том, чтобы военный блок взял на себя лидерство в вопросе противостояния «российской агрессии» на Украине.

После провокации Киева в Черном море, еще больше обострившей отношения между Россией и Украиной, 29 ноября в 10 украинских областях, в частности в Луганской и Донецкой, введено военное положение сроком на 30 дней. При этом большинство украинцев выступили против военного положения.