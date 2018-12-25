Снегопад привел к отмене рейсов и задержкам в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы из-за снегопада отменены шесть рейсов, более 40 рейсов задержаны, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс».

По состоянию на 13.15 мск в аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, передает ТАСС.

В «Домодедово» 9 рейсов задержаны и шесть отменены, в «Шереметьево» 21 рейс задержан.

Задержек и отмен нет в аэропорту Жуковский.

Синоптики обещали в Москве на вторник облачность, небольшой снег и гололедицу.