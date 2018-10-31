Массовую сборку машин Aurus организуют в Татарстане

Массовая сборка автомобилей Aurus проекта «Кортеж» будет организована на мощностях Sollers в ОЭЗ «Алабуга» Елабужского района Татарстана, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Кортеж» – это не только имиджевый проект. Это технологически мощный проект, который даст еще очень долгоиграющие результаты для всей отрасли. Алабуга, мощности Sollers (место массовой сборки). Нам выделят там линию, а может и две, будет конвейер, либо полностью автоматический, либо полуавтоматический», – пояснил Мантуров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что продажи автомобилей люкс-бренда Aurus будут переходить от штучных к массовым в 2020 году. «НАМИ в три смены сделает 200 машин (в год). Мы рассчитываем на несколько тысяч автомобилей, в перспективе за семь-восемь лет выйти примерно на 5 тысяч автомобилей по году», – сказал Мантуров.

Министр также не исключил, что внедорожники Aurus Komendant в будущем могут производиться в Объединенных Арабских Эмиратах. «Пока партнеры только начинают активно принимать участие в жизни проекта. У них есть живой интерес к развитию определенных направлений проекта, включая возможность сборки машин у себя на территории. Скорее всего такой моделью, собираемой в ОАЭ, будет многофункциональный внедорожник, который подходит для их географии, для пустынь», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, сообщалось, что Бахрейн заинтересовался лимузинами проекта «Кортеж».

Ожидается, что у внедорожника будет высокий клиренс, блокировка дифференциала на всех колесах и два ведущих моста. «Сегодня основной автомобиль там (в ОАЭ) – это Toyota Land Cruiser, но у Aurus более мощный двигатель и ему будет гораздо легче справляться с климатическими условиями Ближнего Востока», – подытожил министр.

В октябре сообщалось, что купить новый российский автомобиль класса «люкс» Aurus (гражданская версия президентского «Кортежа») нельзя будет ни в 2019, ни в 2020 году из-за большого числа заказов на машины.