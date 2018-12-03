Бахрейн заинтересовался лимузинами проекта «Кортеж»

В покупке автомобилей российского проекта «Кортеж», выпускаемых под брендом Aurus («Аурус»), заинтересован Бахрейн, сообщил осведомленный источник.

«Начали поступать сигналы из разных стран о желании приобрести лимузин. Бахрейн – среди них. Но пока массовое производство не налажено, машин всего несколько. В будущем это будет возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, лимузин Aurus, привезенный российским президентом Владимиром Путиным в Буэнос-Айрес на саммит «Большой двадцатки», привлек особое внимание аргентинских СМИ.

Ранее Путин демонстрировал достоинства этого авто иностранным коллегам. Так, после переговоров в Кремле он показал авто наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну, удобство машины оценил и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время своего визита в Сочи.

В июле президент впервые вывез «Аурус» за пределы России, когда прилетел в Хельсинки на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.