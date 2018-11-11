В Аргентине оценили «автомобиль-бункер» Путина

Лимузин Aurus, привезенный российским президентом Владимиром Путиным в Буэнос-Айрес, привлек особое внимание аргентинских СМИ.

Автопарк G20 в Аргентине насчитывает 323 автомобиля. Особое внимание местной прессы привлекли Cadillac американского президента Дональда Трампа и Aurus Путина, сообщает «Российская газета».

Путин в Аргентине пользуется двумя лимузинами Senat, седаном Senat и минивэном Arsenal. Автомобили привезли в Буэнос-Айрес из-за необходимости обеспечить безопасность, так как на некоторые встречи приходится ездить через весь город.

Издание Clarin рассказало немного о лимузине Трампа The Beast («Зверь») и отметило, что Путин также пользуется продукцией национального автопрома.

«После использования бронированного Mercedes-Benz Владимир Путин теперь ездит в лимузине Aurus Kortezh, нового бренда автомобилей, созданного в России», – написало издание.

Радиостанция Radio Mitre перечислила технические характеристики Aurus и рассказала об опциях безопасности.

«У Aurus есть защитная система, которая делает его непроницаемым. Обшивка кузова способна выдерживать разрывы снарядов, выстрелы из танков и нападение с применением химического оружия. Это представляется идеальным бункером Владимира Путина во время его движения», – говорится в материале.

По данным радиостанции, в лимузине Senat есть герметичная кабина с запасом кислорода и резервуар с кровью владельца автомобиля на случай необходимость сделать оперативное переливание.

Портал Iprofesional сравнил американский и российский лимузины и сделал вывод, что Aurus вряд ли может победить The Beast с точки зрения технологий.

«Но зато российский «танк» намного более подвижен. Лимузин Трампа весит на полторы тонны больше, чем у Владимира Путина, и у него нет такого мощного двигателя. Таким образом, автомобиль президента США разгоняется до 100 км в час за 15 секунд. Между тем, российский «бункер» имеет максимальную скорость 250 км/ч и может достигать сотни всего за семь секунд», – говорится в статье.

Ранее стало известно, что Путин будет передвигаться по Буэнос-Айресу, где проходит саммит G20, на автомобиле проекта «Кортеж».

До этого Путин использовал лимузин «Аурус» во время визита в Париж в ноябре. В июле президент впервые вывез «Аурус» за пределы России, когда прилетел в Хельсинки на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.