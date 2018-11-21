Кириенко рассказал о важности сопереживания для управленцев

Сопереживание для руководителей – важная вещь, которую управленцы не смогут постичь на лекциях, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Владимир Владимирович (Путин) несколько раз говорил, когда ему задавали вопрос: что самое главное для человека, который претендует на роль лидера, на высшие должности в стране? Он сказал, что самые главные качества помимо профессионализма, трудолюбия – он сказал, что важнейшее квалификационное требование – способность чувствовать боль простого человека. Эта возможность сопереживания», – передает его слова РИА «Новости».

Кириенко добавил, что «это действительно важная вещь», которая не постигается на лекциях.

Он отметил, что организаторы соревнований добавили в конкурс «Лидеры России» тесты по литературе, культуре и искусству, а также улучшили понимание управленческой компетенции и управленческой квалификации.

«Я знаю много участников, которые говорили – да, я в прошлом году срезался из-за литературы, я этот год много чего прочитал. Слава богу. Так и с точки зрения социальной ответственности. Если этим условием мы подтолкнем участников конкурса к тому, чтобы они об этом задумывались, чтобы они почувствовали свою ответственность и сами попробовали – это будет важно и здорово вне зависимости от того, победят они после этого в конкурсе или не победят», – подчеркнул Кириенко.

Он также отметил, что теперь одна из частей обучения управленческого резерва – студентов Высшей школы государственного управления РАНХиГС – связана с региональной стажировкой.

«Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах. Поэтому их жизнь меняться будет от реализации нацпроектов, если это будет реализовано, в первую очередь, в регионах. Поэтому вот это понимание того, как устроены не только федеральные органы исполнительной власти, как устроена реальная жизнь в регионах, муниципалитетах подальше от Москвы – это важнейшее требование (к будущим управленцам)», – заявил Кириенко.