Воевавший в Донбассе боевик «Правого сектора» осужден в Москве

Суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы Дениса Бахолдина, признанного виновным в участии в военных действиях против ополчения Донбасса в составе экстремистской украинской организации «Правый сектор*».

«Приговором Нагатинского районного суда Бахолдин признан виновным и приговорен к трем годам и шести месяцам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сообщил ТАСС представитель суда.

Сообщается, что приговор не вступил в законную силу. Вину Бахолдин не признал и намерен обжаловать решение в Мосгорсуде.

По словам его адвоката, суд переквалифицировал преступление с тяжкого на категорию средней тяжести. С учетом зачета «день за полтора» суд засчитал Бахолдину в отбытое наказание два года и восемь месяцев, под арестом активист находился с 9 марта 2017 года, добавил защитник.

Сторона обвинения настаивала в ходе прений сторон приговорить подсудимого к пяти годам колонии и 10 месяцам ограничения свободы (не выезжать за пределы Москвы и области без разрешения, являться в спецорганы раз в месяц для регистрации).

Судом установлено, что 37-летний москвич уехал в 2014 году на Украину, где вступил в «Правый сектор*» и стал принимать участие в его деятельности.

Напомним, активист был задержан в марте 2017 года на границе России и Украины в Брянской области.

На время следствия и суда Бахолдин находился под стражей. Ему было предъявлено обвинение по статье «Участие в экстремистской организации».