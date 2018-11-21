На МКС «не от хорошей жизни» решили выбросить в космос аккумуляторы

С МКС выбросят в космос платформу со старыми аккумуляторными батареями весом в 2,5 тонны, их планировалось отправить на утилизацию с японским грузовиком, но из-за аварии «Союза» планы изменились, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

«В феврале следующего года канадский манипулятор возьмет платформу с батареями массой 2,5 тонны, перенесет ее в точку ниже станции и отправит в свободный полет. Платформа с батареями станет самым тяжелым мусором, выброшенным с МКС», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что подобная операция на МКС проводилась в 2007 году, тогда бак с аммиаком в 640 килограмм выкидывал американский астронавт Клейтон Андерсон.

Источник добавил, что платформу решено выбросить «не от хорошей жизни».

«Платформу с новыми аккумуляторными батареями доставили на станцию японским грузовым кораблем в сентябре. Работы по замене батарей на МКС планировались на октябрь, но из-за аварийного запуска космического корабля «Союз МС-10» они были отложены на февраль 2019 года. Грузовик, который должен был удалить платформу со старыми батареями, улетел со станции в ноябре», – отметил собеседник.

В связи с этим НАСА решило выбросить платформу с батареями при помощи манипулятора. Этот мусор не нанесет никакого вреда для экологии, поскольку сгорит в плотных слоях атмосферы, подчеркнул источник.

Ранее с МКС со станции выбросили отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полтонны. В декабре сообщалось, что орбита МКС будет корректироваться в течение всего 2019 года.