На МКС «не от хорошей жизни» решили выбросить в космос аккумуляторы

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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

Лаврентий Берия с дочерью СталинаФото: РИА Новости
Ровно 65 лет назад был расстрелян Лаврентий Берия – одна из культовых фигур советской эпохи, всесильный нарком, начальник разведки и контрразведки периода ВОВ, руководитель атомного проекта и главный претендент на власть в стране после смерти Сталина. Некоторые считали и считают, что он мог повести СССР по пути демократии. Так ли это? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему «кровавого Иосифа» заваливают цветами

Дмитрий Гололобов, юрист, бывший глава правового управления НК «ЮКОС»
Нет прощения Сталину за людей, не оправдаться ему в истории ни бомбой, ни Днепрогэсом, ни Великой победой, но из Питера, построенного на костях, никто не съехал и в сталинском метро ездить не перестали. Подробности...
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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
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          На МКС «не от хорошей жизни» решили выбросить в космос аккумуляторы

             24 декабря 2018, 11:52
          Фото: nasa.gov
          Текст: Алексей Дегтярев

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          С МКС выбросят в космос платформу со старыми аккумуляторными батареями весом в 2,5 тонны, их планировалось отправить на утилизацию с японским грузовиком, но из-за аварии «Союза» планы изменились, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

          «В феврале следующего года канадский манипулятор возьмет платформу с батареями массой 2,5 тонны, перенесет ее в точку ниже станции и отправит в свободный полет. Платформа с батареями станет самым тяжелым мусором, выброшенным с МКС», – сказал собеседник РИА «Новости».

          Он пояснил, что подобная операция на МКС проводилась в 2007 году, тогда бак с аммиаком в 640 килограмм выкидывал американский астронавт Клейтон Андерсон.

          Источник добавил, что платформу решено выбросить «не от хорошей жизни».

          «Платформу с новыми аккумуляторными батареями доставили на станцию японским грузовым кораблем в сентябре. Работы по замене батарей на МКС планировались на октябрь, но из-за аварийного запуска космического корабля «Союз МС-10» они были отложены на февраль 2019 года. Грузовик, который должен был удалить платформу со старыми батареями, улетел со станции в ноябре», – отметил собеседник.

          В связи с этим НАСА решило выбросить платформу с батареями при помощи манипулятора. Этот мусор не нанесет никакого вреда для экологии, поскольку сгорит в плотных слоях атмосферы, подчеркнул источник.

          Ранее с МКС со станции выбросили отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полтонны. В декабре сообщалось, что орбита МКС будет корректироваться в течение всего 2019 года.


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