В Приморье ребенок утонул в провалившейся под лед машине

Автомобиль с людьми провалилась под лед на реке Раздольная в Приморском крае, в результате погиб ребенок, четыре человека спаслись, сообщили в региональном главке МЧС.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что трагедия произошла в воскресенье, 23 декабря, в 18.50 по местному времени (11.50 мск). При выезде на реку машина с водителем и пассажирами ушла под воду.

«Четверо человек спаслись. В машине остался ребенок», – говорится в сообщении.

В 22.10 по местному времени тело ребенка извлекли из салона автомобиля, подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. С родителями работали психологи МЧС.

Спасатели предупреждают, что выезд автотранспорта на лед категорически запрещен, так как это опасно для жизни.

На прошлой неделе автомобиль упал в реку в центре Москвы, спасатели извлекли водителя из блокированной машины.