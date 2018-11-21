Решивший сбежать от ветеринара через мусорку кот рассмешил соцсети

Пользователей сецсетей рассмешил американский кот, которые попытался сбежать от ветеринара через отверстие для мусорного ведра.

Сценарист Эшли Перес опубликовала в Twitter фотографию своего кота Джеймса, которого она привела к ветеринару. Коту, вероятно, не понравилась перспектива проходить медицинские процедуры, он попытался найти выход из сложившейся ситуации и не придумал ничего лучше, чем спрятать голову в вырезанное в столешнице отверстие для мусорного ведра.

«Мой кот не хотел находиться у ветеринара сегодня. Поэтому он предпочел сунуть голову в эту дыру для мусора», – написала хозяйка.

My cat did not want to be at the vet today. So he kept sticking his head in this trash hole. I died. pic.twitter.com/Q3z4YoJJMa — Ashly Perez (@itsashlyperez) December 19, 2018

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на снимок «несчастного» кота. «Если они не видят меня, то не смогут меня достать», – прокомментировали в Сети поведение кота.

Кроме того, владельцы кошек сообщили, что их любимцы тоже часто находят странный способ «сбежать» от ветеринара, например, через раковину, и стали публиковать соответствующие фото.

Don't all cats do this? Mine does pic.twitter.com/90gl5ZqQ6u — Joshua Thompson (@BlackpeelJDT) December 20, 2018

My cat recommends hiding in the sink at the vet's pic.twitter.com/GJnuvGLNN1 — Cathy Edwards (@89VWGolf) December 20, 2018