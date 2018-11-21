Умерла актриса и драматург Алла Соколова

Написавшая пьесу «Фантазии Фарятьева» актриса Алла Соколова умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет, сообщил художественный руководитель Театра им. Комиссаржевской Виктор Новиков.

«Ушла из жизни Алла Соколова. Она тяжело болела последние годы», – сказал Новиков, передает ТАСС.

Алла Соколова родилась 2 февраля 1944 года во Владимирской области. Она переехала в Ленинград, где устроилась в Театр им. Ленинского комсомола (сегодня это театр-фестиваль «Балтийский дом»).

Третья по счету пьеса Соколовой «Фантазии Фарьятьева» завоевала большую популярность в Советском Союзе. Ее показывали в Большом драматическом театре, «Современнике», Центральном театре советской армии, Рижском театре русской драме и т.д.

Советский режиссер Илья Авербах снял фильм по этому произведению в которой главные роли сыграли Андрей Миронов и Марина Неелова.

Также широко известны пьесы Соколовой «Кто этот Диззи Гиллеспи?», «Дом наполовину мой», «Эльдорадо», «Люди, звери и бананы», «Раньше», «Бес счастья» и т.д.