Песков оценил отношение Путина к философии Хаммурапи

Философия Хаммурапи вряд ли близка президенту России Владимиру Путину, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он назвал Путина прагматиком, понимающим, что «симметричные ответы возможны в какой-то степени иногда, но иногда они очень дороги в своем исполнении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

По словам Пескова, асимметричные ответы иногда оказываются «более экономичными и не менее действенными», Россия «не заставляет себя ждать» в плане их выработки и реализации.

Речь идет о принципе «око за око, зуб за зуб», который был закреплен в своде законов Месопотамии при царе Хаммурапи.

Напомним, в четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция Путина. Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-репортаж пресс-конференции.