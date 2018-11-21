Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

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Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах.
1. Президента попытались вывести на обострение уже вторым вопросом. Корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин долго говорил о том, что, по мнению Алексея Кудрина, российская экономика стагнирует, а в конце спросил: «Вы командой Медведева довольны?»
Путин сперва напомнил Зарубину (и Кудрину): «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива» – у нас так в народе говорят». Кудрин был вице-премьером и отвечал за экономический рост тогда, когда началось «топтание на месте». А на прямой вопрос дал прямой ответ: командой Медведева «в целом» доволен.
Попытки вбить клин между президентом и премьером не прекращаются уже 10 лет, с тех пор, как Медведев возглавил государство, а Путин – правительство. После рокировки в 2012 году они усилились на порядок. Но вотще.
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2. Журналист Первого канала Антон Верницкий спел песню «Солнечному миру – да, да, да!» и попросил успокоить его маленького сына, который «так же, как и я, теперь боится ядерной войны». Путин отметил, что проблема заключается в том, что ядерной войны бояться, наоборот, перестали: «Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, может быть, и планеты».
Дальше прозвучала традиционная путинская фраза: «Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность».
Отдельно президент раскритиковал идею применять баллистические ракеты в неядерном исполнении. Не обошлось без крепких слов: «Ну, из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой, да хрен ее знает, она в ядерном или неядерном, пойди там разберись. Это же очень опасная вещь. И все это муссируется, обсуждается, и это опасно».
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3. После ядерного оружия сразу же перешли к Украине. Президент перехватил у своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова управление залом и обратился напрямую к корреспонденту агентства УНИАН Роману Цимбалюку: «Вот это вы у нас все время присутствуете, вы, по-моему, с Украины?» Цимбалюк кивнул. «Да, мои коллеги мне говорили, лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет?» – продолжил Путин. Цимбалюк отрицательно покачал головой (странно, что на Украине в рамках борьбы со всем русским еще не поменяли значение этих жестов. В Болгарии, например, кивание обозначает отрицание, а качание – согласие).
В процессе этой дискуссии микрофон почему-то оказался в руках у корреспондента «Известий» Егора Созаева-Гурьева. Президент удивился, но российский журналист задал вопрос о провокации в Керченском проливе. Путин, видимо, уже настроился отвечать украинцу, поэтому порадовался, что корреспондент употребил слово «провокация», после чего глава государства повторил ранее озвученный тезис, что в Керченском проливе, а точнее в Черном море (в пролив украинским кораблям войти не дали), был реализован этап избирательной кампании действующего украинского президента. Президент России озвучил текущие рейтинги кандидатов и отметил, что в Киеве были очень недовольны тем, что ни один украинский моряк при задержании не погиб.
После этого слово все-таки дали Цимбалюку. Тот, видимо, тщательно отрепетировал вопрос, потому что говорил четко и выверенно, не сбиваясь ни на секунду: «Владимир Владимирович, я хотел спросить: а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Там же нищета под вашим руководством, а люди превратились в рабов России, если называть вещи своими именами. Вот вы боитесь ядерной войны и одновременно к войне с НАТО готовитесь, а по сути стреляете в граждан Украины. Это же вы как Верховный главнокомандующий отдали приказ стрелять по морякам. И вот у меня вопрос: каковы условия обмена?
И, если можно, по выборам. Вы говорите, рейтинги анализируете...»
«Я не анализирую, я смотрю на них. Вы же их печатаете», – перебил Путин, но Цимбалюка было не остановить: «... вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в Соединенных Штатах. Не кажется ли вам, что может так получиться, что прямого диалога между президентами Украины и России не будет до того момента, пока вы не поменяете место работы? Спасибо».
Путин отвечал обстоятельно и по пунктам: «Вы же гражданин Украины. И вы считаете этих людей, живущих на этой территории, гражданами своей страны». Цимбалюк кивал. «Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти: ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей». Цимбалюк кивать перестал. «Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали, и будем это делать дальше», – продолжил Путин.
Президент России также напомнил о растущем товарообороте между нашими странами и сказал, что вопрос обмена задержанных украинских моряков на российских политзаключенных на Украине будет решаться после окончания расследования уголовного дела.
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4. Неизбежен был и вопрос про рэперов, который задала Ксения Голованова из «Интерфакса». Путин (в шутку) обиделся на предположение, что он недавно услышал это слово: «У меня в числе моих доверенных лиц тоже рэперы были. Тимати. Ну а как же? Вот он весь расписанный такой парень. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный».
Что же касается текстов, то, с одной стороны, «нельзя хватать, не пущать и наказывать», а с другой – «поощрять это ни в коем случае нельзя, и смотреть на это безучастно тоже нельзя... у нас стало модным как-то пропагандировать суицид среди молодежи. Ну и что, пойдем сейчас все и повесимся, что ли? Чур я не первый, вы тогда первые будете. Не хочется ведь, правильно? Нельзя допустить это в молодежной среде. Я и сказал, нужно тогда возглавить».
«Нужно аккуратно, спокойно выстраивать, убеждать в большей привлекательности других ценностей. Но грубо запрещать нельзя, я с вами согласен», – резюмировал Путин.
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5. Обидную, но справедливую сентенцию услышал корреспондент «Киодо Цусин» Хирофуми Сугидзаки в ответ на вечный вопрос об островах, мирном договоре и военных базах США.
«Мы не понимаем уровня суверенитета Японии при принятии решений подобного рода, – признался Путин. – Вам лучше, чем всем остальным коллегам, известно, я тоже в курсе, что губернатор Окинавы против некоторых решений, связанных с укреплением базы и ее расширением. Он против, но ничего сделать с этим не может. И люди, которые там проживают, – против».
Так что переговоры будут продолжены.
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6. Корреспондент RT спросил про облегчение получения российского гражданства для украинцев в следующей формулировке: «Не боитесь ли вы, что бюрократия сохранится, и теперь просто придется бумажки перекладывать не по правую руку, а по левую?»
Путин ответил: «Бюрократия. Что вы такое говорите? Бюрократия вечна, победить ее невозможно. Но и жить без нее невозможно, надо сказать». Президент надеется, что в начале следующего года закон заработает, и ситуация станет проще.
Также корреспондент RT предложил задерживать украинцев, американцев и граждан других стран, которые арестовывают россиян. Эта идея Путину не понравилась: «мы здесь не будем действовать по принципам, изложенным в Кодексе царя Хаммурапи. Это принцип талиона называется, у нас это звучит: «око за око, зуб за зуб». Здесь нужно действовать очень аккуратно, и исходить нужно из реалий. Если есть какие-то люди, которые нарушают российские законы, вне зависимости от их национальной и государственной принадлежности мы будем на это реагировать, но не будем хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять».
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7. Перед тем, как слово получил корреспондент телеканала «Крым 24» Артем Артеменко, Дмитрий Песков произнес привлекшую внимание комментаторов фразу «Кавказ опустите, Крым поднимите». Имелись в виду таблички, которые держали журналисты, но получилось несколько двусмысленно.
Отвечая на вопрос, Путин отметил интересный феномен западной риторики: «Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое «аннексия»? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем, они ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А что происходит? Ведь против них ввели, против вас ввели санкции... Если они ни при чем, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если все-таки против вас ввели санкции за конкретное голосование, значит, тогда надо признать, что оно состоялось – вот в чем фишка, вот что я имел в виду».
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8. Корреспондент «Лайфа» Александр Юнашев спросил Владимира Путина, когда президент женится и на ком. «А вы женаты? – парировал глава государства. «Да, и не жалею. И всем советую», – ответил журналист.
«Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Ну ладно. Будем считать, что на второй вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное», – предположил Путин под смех в зале.
9. Елена Еськина, корреспондент ГТРК «Дагестан», пожаловалась президенту, что в телерекламе нет монголоидных типажей – сплошь блондины, и в Кремлевском полку служат молодые люди исключительно славянской внешности.
«Вам кажется», – ответил Путин.
Через несколько минут слово взяла журналистка Первого канала Марина Ким, которая отметила, что ее ежедневное присутствие в эфире является зримым подтверждением того, что в телевизоре не только блондины и славяне.
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10. Шеф московского бюро Wall Street Journal Энн Симмонс спросила Путина, хочет ли он править миром. «Да, конечно», – сходу пошутил президент, после чего напомнил, «где находится штаб, который пытается это делать, – и он не в Москве. Но это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, связано с расходами на оборону: 700 с лишним миллиардов долларов Соединенные Штаты тратят на оборону, а мы – 46».
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11. Журналисты очень шумели после завершения каждого ответа, а кто-то не дожидался и начинал шуметь раньше.
«Коллеги, уважаемые, послушайте меня. Если мы хотим еще немножко продолжить, то мы не должны превращать нашу пресс-конференцию в несанкционированный митинг. Ладно? Давайте не будем этого делать», – попросил представителей СМИ успокоиться Путин.
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12. Под конец пресс-конференции президента и коллег рассмешила сотрудница телеканала под странным названием «Министерство идей» Екатерина Буткевич. Сперва она спросила Путина про его здоровье. «Не дождетесь», – сходу отреагировал фразой из анекдота президент.
«Просто все интересуются только своими вопросами, и никто не интересуется, как вы, нужна ли вам помощь в каких-то вопросах, например», – под всеобщий смех спросила девушка.
«Катя, мы обсудим потом», – продолжил шутить Путин.
В ответ на предложение Буткевич создать в стране министерство идей президент более серьезно ответил, что в России есть Министерство экономического развития, которое в целом этим уже занимается.
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После Буткевич было еще несколько вопросов, но яркими их назвать сложно. Некоторое оживление в зале вызвал корреспондент телеканала «Грозный» Хамзат Батукаев, который предложил дать слово корреспондентам из Латинской Америки, но уступать им микрофон отказался, пригласив Владимира Путина приехать в Чечню заодно с Карачаево-Черкесией. «Заодно в Чечню нельзя приезжать, надо специально ехать», – отметил президент к радости жителей республики.
Вскоре после этого пресс-конференция закончилась. После ее завершения Путин дал эксклюзивное интервью Регине Парпиевой – тяжелобольной девочке, мечтающей стать журналистом, но это уже совсем другая история.