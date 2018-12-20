«Единая Россия» раскритиковала идею проверки знаний ПДД при замене прав

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия») считает излишней идею введения теоретического экзамена при замене водительского удостоверения по истечении срока его действия (10 лет).

«Если водитель ездит по правилам, штрафов минимум или вовсе нет, то на каком основании мы будем проверять его знания? Мы же не проводим раз в 10 лет экзамен на подтверждение диплома», – заявил Афонский.

Он напомнил, что правила дорожного движения меняются чаще, чем раз в год.

«Следуя такой логике, экзамен придется сдавать после каждого изменения. Согласитесь, это уже излишне», – сказал депутат.

Парламентарий привел в пример ситуации, когда, по его мнению, возможно введение проверки знаний ПДД: «грубые, ежегодные систематические» нарушения правил дорожного движения, в которых водитель признан виновным.

«Насколько я знаю, такая статистика в ГИБДД есть», – отметил он.

По мнению Афонского, в указанном случае проведение теоретического экзамена выглядит логичным.

«Возможно, это приведет к недопущению водителя к управлению техническим средством, если он не показал достаточного уровня знаний. И это будет справедливо», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что автошколы предложили обязать автовладельцев сдавать тест на знание правил дорожного движения при замене прав. Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что проверка знаний ПДД при замене прав является «хорошей инициативой».