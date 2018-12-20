Отец братьев Гасангусейновых прокомментировал заявление Путина

Отец братьев Гасангусейновых Муртазали в Дагестане надеется на справедливое расследование дела об их убийстве в 2016 году после обращения к президенту России.

Как сообщает ТАСС, после обращения журналистки из Дагестана во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поручил председателю СК России Александру Бастрыкину проконтролировать расследование уголовного дела об убийстве братьев Гасангусейновых.

«Очень благодарен этой журналистке, что она довела это до президента. Дело сейчас передано в Москву. ... Я надеюсь на справедливое расследование», – сказал Гасангусейнов.

Он добавил, что сыновья Наби и Гасангусейн работали пастухами, пытаясь во время летних каникул поддержать родителей, находящихся на инвалидности. «Хотели дом построить, но эти мечты рухнули», – отметил Гасангусейнов.

Напомним, 23 августа 2016 года в 2 км от селения Гоор-Хиндах Шамильского района Республики Дагестан неизвестные расстреляли братьев Гасангусейновых из незаконно приобретенного огнестрельного оружия. Потерпевшие скончались на месте. Республиканское следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Сообщается, что уголовное дело изъято из производства следственного управления и для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СК России.