Путин обещал разобраться, куда и на чем летают топ-менеджеры Газпрома

Президент Владимир Путин обещал посмотреть, куда и на чем летают топ-менеджеры Газпрома, про «шикарную жизнь» которых на пресс-конференции сообщил российскому лидеру один из журналистов.

«Всегда надо следить за расходами, за полетами на бизнес-джете. Надо посмотреть, чего они там делали, какой они там футбол смотрели», – заявил Путин, в ответ на просьбу журналиста из Ленинградской области прокомментировать фотографии «шикарной жизни» топ-менеджеров Газпрома, которые летают на частных самолетах посмотреть футбол в Италии, в то время как в регионе не во всех районах есть газ, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что Газпром спонсирует иностранные футбольные клубы, в том числе в Германии. «Почему спонсирует, потому что работает там, в Италии работает, это все нужно поддерживать. Все хорошо в рамках здравого смысла, надо всегда за этим очень внимательно следить.(...) Я тоже посмотрю, где они там летают и на чем», – добавил Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.