Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

По словам Путина, ВВП вырос на 1,7 процента, обрабатывающие отрасли выросли на 3,2 процента. Зафиксирован рост реальных доходов населения – 0,5 процента, а безработица сокращается. А профицит бюджета достигнут впервые с 2011 года. К тому же растет и фонд национального благосостояния. Средний годовой размер пенсии в этом году 14 тыс. 163 рубля.

«Дорогие коллеги-журналисты! Хоть кто-нибудь донесите во время #ПрессКонференцияПутина до #ПрезидентРоссии ,что количество жертв семейно-бытового насилия растёт и необходимо вернуть ст 116 УК, криминализировав побои!», – написала в Твиттер депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова отметила: на большой пресс-конференции Путина отдельные журналисты приходят с проблемами, которые не могут решить местные власти. Разобраться с ними зачастую невозможно без вмешательства первого лица. Однако таких вопросов все меньше, и журналисты предпочитают задать вопрос о геополитике, передает слова Зейналовой петербургский портал Мойка78. «Журналист идет с этим и кричит на всю страну: «Послушайте, у нас вот такое происходит. Помогите чем-нибудь. Местные власти делают что-то не так». Такой вопрос – большая редкость на таких пресс-конференциях. В большинстве коллеги задают что-то геополитическое. Например, а вот если на Трампа нападут инопланетяне? Вот это вот нехорошо».

Большая пресс-конференция началась. Президент по традиции начал конференцию с небольшого доклада об основных экономических показателях страны и похвастался первым с 2011 года профицитным бюджетом.

Основными обсуждаемыми вопросами на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина могут стать проблемы внешней политики страны, считают уральские эксперты, которых цитирует ИА Regnum «Главными темами станут вопросы внешней политики. Новые вооружения, санкции, давление западных партнеров», – заявил политолог Александр Пирогов. Председатель попечительского совета в Свердловском отделении партии «Опора России» Евгений Артюх также убежден, что основной крен в ходе пресс-конференции будет сделан на вопросы внешней политики. «Думаю, что тема напряженных отношений с Западом прозвучит. Обязательно Украина», - считает политик. «Регионы, сельские поселения, наши малые города сегодня нуждаются в дополнительном внимании президента, нуждаются в развитии, именно здесь проблемы остры и актуальны. Основная часть населения живет не в Москве и Санкт-Петербурге, в любом регионе жизнь сложнее, тяжелее. Но именно здесь, в регионах, в малых городах население дает основную поддержку президенту и правительству. Поэтому жду посыл от президента максимально помогать регионам и развивать территории на местах», – сказал бывший депутат тверского областного Заксобрания, председатель общественной организации развития Бологовского района Тверской области «Возрождение Бологое» Михаил Садовников.

«У меня бутылка с настоящей нефтью из Кальчинского месторождения. Все мы знаем, как жить в условиях, когда нефть и газ есть. А как мы будем жить, когда ресурсы закончатся? Что мы будем делать в условиях несырьевой экономики? Вот какой вопрос хотелось бы задать президенту», – рассказала РИА Новости журналист ГТРК «Регион-Тюмень» Вера Комарова. «Для Татарстана развитие высокоскоростной магистрали – это ключевой проект, потому что мы надеемся, что он даст большой толчок для развития не только нашей республики, но и всей Центральной России», – сказал гендиректор информагентства «Татар Информ» Шамиль Садыков. «2019 год объявлен годом рабочих профессий в Татарстане. Мы принимаем чемпионат рабочих профессий. Я хочу спросить у Путина, как он вообще оценивает престиж рабочих профессий. И, конечно же, я хочу пригласить его в Казань», – подчеркнула главный редактор газеты «Шахри Казан» и журнала «Сююмбике» Гульнара Сабирова.

Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министрам областного правительства внимательно отслеживать большую пресс-конференцию Владимира Путина, сообщает екатеринбургский портал « Политсовет ». Губернатор поручил обращать особое внимание на вопросы, решение которых находится в пределах компетенций того или иного министра.

Журналистка из Волгограда прибыла большую на пресс-конференцию Путина в центр международной торговли в костюме Снегурочки, передает петербургский портал « Невские новости ». Девушка выбирала образ долго и могла бы явиться на пресс-мероприятие в образе ангела, тем более, что, как передают коллеги, «тема ее вопроса связана некоторым образом с небесами». Это вопрос о рынке ритуальных услуг и коррумпированности местных чиновников, уточняют «Невские новости». Того что будет жарко в течение длительной пресс-конференции журналистка не боится. Главное, чтобы образ привлек внимание президента. Ежегодная операция «Задать вопрос президенту». В ход идут оригинальная причёска, костюм Снегурочки, хоккейный шлем и надписи на плакатах pic.twitter.com/2EOuTvksqj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 декабря 2018 г.

Журналисты, приехавшие из регионов России на пресс-конференцию Владимира Путина, принесли с собой плакаты и другую атрибутику, чтобы привлекать внимание президента, сообщает петербургский портал Мойка78.ru . Самые креативные решили биться за внимание главы государства и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова с помощью пуховых платков, нарядов и интригующих, а порой и провокационных плакатов.