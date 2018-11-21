Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий.
Подробности...
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну.
Подробности...
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil.
Подробности...
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
В Центре международной торговли на Краснопресненской набережной проходит ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Это уже четырнадцатое подобное мероприятие, проводимое главой государства, с 2001 года. Путин традиционно начал с рассказа об основных экономических показателях России и похвастался первым с 2011 года профицитным бюджетом.
По словам Путина, ВВП вырос на 1,7 процента, обрабатывающие отрасли выросли на 3,2 процента. Зафиксирован рост реальных доходов населения – 0,5 процента, а безработица сокращается. А профицит бюджета достигнут впервые с 2011 года. К тому же растет и фонд национального благосостояния. Средний годовой размер пенсии в этом году 14 тыс. 163 рубля.
«Дорогие коллеги-журналисты! Хоть кто-нибудь донесите во время #ПрессКонференцияПутина до #ПрезидентРоссии ,что количество жертв семейно-бытового насилия растёт и необходимо вернуть ст 116 УК, криминализировав побои!», – написала в Твиттер депутат Госдумы Оксана Пушкина.
Ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова отметила: на большой пресс-конференции Путина отдельные журналисты приходят с проблемами, которые не могут решить местные власти.
Разобраться с ними зачастую невозможно без вмешательства первого лица. Однако таких вопросов все меньше, и журналисты предпочитают задать вопрос о геополитике, передает слова Зейналовой петербургский портал Мойка78. «Журналист идет с этим и кричит на всю страну: «Послушайте, у нас вот такое происходит. Помогите чем-нибудь. Местные власти делают что-то не так». Такой вопрос – большая редкость на таких пресс-конференциях. В большинстве коллеги задают что-то геополитическое. Например, а вот если на Трампа нападут инопланетяне? Вот это вот нехорошо».
Основными обсуждаемыми вопросами на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина могут стать проблемы внешней политики страны, считают уральские эксперты, которых цитирует ИА Regnum.
«Главными темами станут вопросы внешней политики. Новые вооружения, санкции, давление западных партнеров», – заявил политолог Александр Пирогов.
Председатель попечительского совета в Свердловском отделении партии «Опора России» Евгений Артюх также убежден, что основной крен в ходе пресс-конференции будет сделан на вопросы внешней политики.
«Думаю, что тема напряженных отношений с Западом прозвучит. Обязательно Украина», - считает политик.
«Регионы, сельские поселения, наши малые города сегодня нуждаются в дополнительном внимании президента, нуждаются в развитии, именно здесь проблемы остры и актуальны. Основная часть населения живет не в Москве и Санкт-Петербурге, в любом регионе жизнь сложнее, тяжелее. Но именно здесь, в регионах, в малых городах население дает основную поддержку президенту и правительству. Поэтому жду посыл от президента максимально помогать регионам и развивать территории на местах», – сказал бывший депутат тверского областного Заксобрания, председатель общественной организации развития Бологовского района Тверской области «Возрождение Бологое» Михаил Садовников.
«У меня бутылка с настоящей нефтью из Кальчинского месторождения. Все мы знаем, как жить в условиях, когда нефть и газ есть. А как мы будем жить, когда ресурсы закончатся? Что мы будем делать в условиях несырьевой экономики? Вот какой вопрос хотелось бы задать президенту», – рассказала РИА Новости журналист ГТРК «Регион-Тюмень» Вера Комарова.
«Для Татарстана развитие высокоскоростной магистрали – это ключевой проект, потому что мы надеемся, что он даст большой толчок для развития не только нашей республики, но и всей Центральной России», – сказал гендиректор информагентства «Татар Информ» Шамиль Садыков.
«2019 год объявлен годом рабочих профессий в Татарстане. Мы принимаем чемпионат рабочих профессий. Я хочу спросить у Путина, как он вообще оценивает престиж рабочих профессий. И, конечно же, я хочу пригласить его в Казань», – подчеркнула главный редактор газеты «Шахри Казан» и журнала «Сююмбике» Гульнара Сабирова.
Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министрам областного правительства внимательно отслеживать большую пресс-конференцию Владимира Путина, сообщает екатеринбургский портал «Политсовет».
Губернатор поручил обращать особое внимание на вопросы, решение которых находится в пределах компетенций того или иного министра.
Журналистка из Волгограда прибыла большую на пресс-конференцию Путина в центр международной торговли в костюме Снегурочки, передает петербургский портал «Невские новости».
Девушка выбирала образ долго и могла бы явиться на пресс-мероприятие в образе ангела, тем более, что, как передают коллеги, «тема ее вопроса связана некоторым образом с небесами». Это вопрос о рынке ритуальных услуг и коррумпированности местных чиновников, уточняют «Невские новости».
Того что будет жарко в течение длительной пресс-конференции журналистка не боится. Главное, чтобы образ привлек внимание президента.
Ежегодная операция «Задать вопрос президенту». В ход идут оригинальная причёска, костюм Снегурочки, хоккейный шлем и надписи на плакатах pic.twitter.com/2EOuTvksqj
Журналисты, приехавшие из регионов России на пресс-конференцию Владимира Путина, принесли с собой плакаты и другую атрибутику, чтобы привлекать внимание президента, сообщает петербургский портал Мойка78.ru. Самые креативные решили биться за внимание главы государства и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова с помощью пуховых платков, нарядов и интригующих, а порой и провокационных плакатов.
Четырнадцатая пресс-конференция Владимира Путина поставила рекорд еще до своего начала. На нее аккредитовалось небывалое до сих пор число журналистов – 1702 человека, передает РИА Новости.
Причем интерес проявляли не только крупные и федеральные издания, но и региональная, а также международная пресса. Так, журналисты из различных регионов России составляют почти две трети всех аккредитованных, а представителей иноСМИ насчитывается несколько десятков. Это гости из США, Китая, Германии, Великобритании, Японии, Украины, Белоруссии, Азербайджана и других стран.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 24», не отказывали почти никому – 99,9% обратившихся аккредитацию получили. Отказов было всего несколько, да и те по соображениям безопасности, объяснил Песков.