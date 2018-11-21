Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

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20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Русским разрешили не «фильтровать базар»

Егор Холмогоров, Публицист
Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Путина

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 15 комментариев
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Обсуждение: 7 комментариев

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

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          Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

          Путин проводит четырнадцатую большую пресс-конференцию   20 декабря 2018, 11:55
          Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
          Текст: Отдел политики

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          В Центре международной торговли на Краснопресненской набережной проходит ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Это уже четырнадцатое подобное мероприятие, проводимое главой государства, с 2001 года. Путин традиционно начал с рассказа об основных экономических показателях России и похвастался первым с 2011 года профицитным бюджетом.



          20 декабря 12:20

          Президент рассказал об успехах России в народном хозяйстве
          По словам Путина, ВВП вырос на 1,7 процента, обрабатывающие отрасли выросли на 3,2 процента. Зафиксирован рост реальных доходов населения – 0,5 процента, а безработица сокращается. А профицит бюджета достигнут впервые с 2011 года. К тому же растет и фонд национального благосостояния. Средний годовой размер пенсии в этом году 14 тыс. 163 рубля.
          20 декабря 12:15

          Оксана Пушкина призвала донести до президента вопрос о жертвах семейного насилия
          «Дорогие коллеги-журналисты! Хоть кто-нибудь донесите во время #ПрессКонференцияПутина до #ПрезидентРоссии ,что количество жертв семейно-бытового насилия растёт и необходимо вернуть ст 116 УК, криминализировав побои!», – написала в Твиттер депутат Госдумы Оксана Пушкина.
          20 декабря 12:10

          Ирада Зейналова раскритиковала «вопросы о Трампе и инопланетянах»
          Ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова отметила: на большой пресс-конференции Путина отдельные журналисты приходят с проблемами, которые не могут решить местные власти.

          Разобраться с ними зачастую невозможно без вмешательства первого лица. Однако таких вопросов все меньше, и журналисты предпочитают задать вопрос о геополитике, передает слова Зейналовой петербургский портал Мойка78. «Журналист идет с этим и кричит на всю страну: «Послушайте, у нас вот такое происходит. Помогите чем-нибудь. Местные власти делают что-то не так». Такой вопрос – большая редкость на таких пресс-конференциях. В большинстве коллеги задают что-то геополитическое. Например, а вот если на Трампа нападут инопланетяне? Вот это вот нехорошо».

          20 декабря 12:08

          Владимир Путин начал большую пресс-конференцию 2018
          Большая пресс-конференция началась. Президент по традиции начал конференцию с небольшого доклада об основных экономических показателях страны и похвастался первым с 2011 года профицитным бюджетом.
          20 декабря 12:05

          Региональные эксперты предсказали самые обсуждаемые вопросы пресс-конференции
          Основными обсуждаемыми вопросами на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина могут стать проблемы внешней политики страны, считают уральские эксперты, которых цитирует ИА Regnum.

          «Главными темами станут вопросы внешней политики. Новые вооружения, санкции, давление западных партнеров», – заявил политолог Александр Пирогов.

          Председатель попечительского совета в Свердловском отделении партии «Опора России» Евгений Артюх также убежден, что основной крен в ходе пресс-конференции будет сделан на вопросы внешней политики.

          «Думаю, что тема напряженных отношений с Западом прозвучит. Обязательно Украина», - считает политик.

          «Регионы, сельские поселения, наши малые города сегодня нуждаются в дополнительном внимании президента, нуждаются в развитии, именно здесь проблемы остры и актуальны. Основная часть населения живет не в Москве и Санкт-Петербурге, в любом регионе жизнь сложнее, тяжелее. Но именно здесь, в регионах, в малых городах население дает основную поддержку президенту и правительству. Поэтому жду посыл от президента максимально помогать регионам и развивать территории на местах», – сказал бывший депутат тверского областного Заксобрания, председатель общественной организации развития Бологовского района Тверской области «Возрождение Бологое» Михаил Садовников.

          20 декабря 12:01

          Стало известно, о чем некоторые журналисты хотят спросить Путина
          «У меня бутылка с настоящей нефтью из Кальчинского месторождения. Все мы знаем, как жить в условиях, когда нефть и газ есть. А как мы будем жить, когда ресурсы закончатся? Что мы будем делать в условиях несырьевой экономики? Вот какой вопрос хотелось бы задать президенту», – рассказала РИА Новости журналист ГТРК «Регион-Тюмень» Вера Комарова. 

          «Для Татарстана развитие высокоскоростной магистрали – это ключевой проект, потому что мы надеемся, что он даст большой толчок для развития не только нашей республики, но и всей Центральной России», – сказал гендиректор информагентства «Татар Информ» Шамиль Садыков.

          «2019 год объявлен годом рабочих профессий в Татарстане. Мы принимаем чемпионат рабочих профессий. Я хочу спросить у Путина, как он вообще оценивает престиж рабочих профессий. И, конечно же, я хочу пригласить его в Казань», – подчеркнула главный редактор газеты «Шахри Казан» и журнала «Сююмбике» Гульнара Сабирова.  

          20 декабря 11:59

          Свердловский губернатор предписал чиновникам отслеживать пресс-конференцию президента
          Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министрам областного правительства внимательно отслеживать большую пресс-конференцию Владимира Путина, сообщает екатеринбургский портал «Политсовет».

          Губернатор поручил обращать особое внимание на вопросы, решение которых находится в пределах компетенций того или иного министра.

          20 декабря 11:57

          На пресс-конференцию Путина прибыла Снегурочка
          Журналистка из Волгограда прибыла большую на пресс-конференцию Путина в центр международной торговли в костюме Снегурочки, передает петербургский портал «Невские новости».

          Девушка выбирала образ долго и могла бы явиться на пресс-мероприятие в образе ангела, тем более, что, как передают коллеги, «тема ее вопроса связана некоторым образом с небесами». Это вопрос о рынке ритуальных услуг и коррумпированности местных чиновников, уточняют «Невские новости».

          Того что будет жарко в течение длительной пресс-конференции журналистка не боится. Главное, чтобы образ привлек внимание президента.

          20 декабря 11:56

          Журналисты запаслись средствами для привлечения внимания президента
          Журналисты, приехавшие из регионов России на пресс-конференцию Владимира Путина, принесли с собой плакаты и другую атрибутику, чтобы привлекать внимание президента, сообщает петербургский портал Мойка78.ru. Самые креативные решили биться за внимание главы государства и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова с помощью пуховых платков, нарядов и интригующих, а порой и провокационных плакатов.
          20 декабря 11:51

          Нынешняя пресс-конференция уже стала рекордной
          Четырнадцатая пресс-конференция Владимира Путина поставила рекорд еще до своего начала. На нее аккредитовалось небывалое до сих пор число журналистов – 1702 человека, передает РИА Новости.

          Причем интерес проявляли не только крупные и федеральные издания, но и региональная, а также международная пресса. Так, журналисты из различных регионов России составляют почти две трети всех аккредитованных, а представителей иноСМИ насчитывается несколько десятков. Это гости из США, Китая, Германии, Великобритании, Японии, Украины, Белоруссии, Азербайджана и других стран.

          Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 24», не отказывали почти никому – 99,9% обратившихся аккредитацию получили. Отказов было всего несколько, да и те по соображениям безопасности, объяснил Песков.

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