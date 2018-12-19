В ГИБДД предложили обязать менять иностранные права на территории России

ГИБДД хочет обязать владельцев иностранных водительских прав менять их на территории России, сообщил начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков во время выступления в Общественной палате.

По словам Гилякова, законопроект предполагает замену иностранного водительского удостоверения на российское в течение шести месяцев для водителей, которые законно находятся на территории России, передает РИА «Новости».

«Это не касается участников дорожного движения, за исключением граждан, у которых есть право на осуществление трудовой деятельности на основании иностранных водительских прав (Киргизия, а также государства, где официальным языком является русский). После получения вида на жительство гражданину дается полгода для прохождения обучения и замену прав», – сказал Гиляков.

То же относится и к гражданам России, которые получили права за рубежом. Спустя 6 месяцев после пересечения границы России, им следует заменить удостоверение, заключил он.

Ранее сообщалось, что ГИБДД собирается разрешить автомобилистам садиться за руль, не взяв с собой документы.