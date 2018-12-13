Водителям разрешат не брать с собой права

ГИБДД собирается разрешить автомобилистам садиться за руль, не взяв с собой документы – у инспекторов появится софт, который позволит по фотоснимку определить личность водителя и найти его в базе данных; программа уже тестируется в ряде регионов, сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников.

Черников отметил, что Госавтоинспекция закупила и направила в региональные подразделения 21,7 тыс. специальных планшетов, которые позволяют определять личность человека по фотографии, сообщает «Коммерсант».

«Программный продукт сделан таким образом, что мы уже можем сфотографировать водителя и видеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении», – заявил Черников.

Фотография сравнивается с фотографией из базы данных Госавтоинспекции. Благодаря этому инспектор понимает, с кем именно общается. Технология пока только тестируется.

При этом полным набором сведений о водителях ГИБДД пока не обладает, в частности, нет информации о гражданах, которые имеют медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами или стоят на учете в наркологических диспансерах.

В понедельник сообщалось, что в МВД могут отказаться от предложения оснащать микрочипами водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС), вместо этого предлагается ввести «цифровое» водительское удостоверение.