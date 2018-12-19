Основатель рыболовной компании «Акрос» найден мертвым

Крупный предприниматель, основатель рыболовной компании «Акрос» 72-летний Валерий Воробьев найден мертвым в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«Тело Валерия Борисовича Воробьева 1946 года рождения нашли во вторник утром под окном его квартиры в Москве с повреждениями, характерными для падения с высоты», – сказал источник РИА «Новости».

Валерий Воробьев возглавлял камчатскую рыбодобывающую компанию «Акрос», а в 2007-2011 годах был депутатом в заксобрании Камчатского края.